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Готовые апартаменты с бассейнами, большим рестораном и баром, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд

Бан Ката, Таиланд
от
€120,182
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17
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О комплексе

Комплекс с двумя бассейнами, рестораном и баром расположен в 500 метрах от пляжа Ката и в 900 метрах от пляжа Карон.

В проекте есть студии, двухэтажный пентхаус, квартиры с гостиными, кухнями, 1-4 спальнями с отдельными ванными комнатами и балконами. В некоторых квартирах есть частные бассейны.

Фиксированный доход 7% на 7 лет на выделенные квартиры. 30 дней личногоиспользования.

Программа Rental Pool на остальные квартиры: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющейкомпании (расходы на доле УК). Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых.

Расположение и объекты поблизости

Здесь в идеальном соотношении собраны рестораны, бары, торговые центры, массажные салоны, туристические аттракционы и салоны красоты. Главное преимущество перед другими районами Пхукета - компактность. Буквально до любого места можно дойти пешком за 5-15 минут.

До города Патонг - 15 минут,до международного аэропорта Пхукета–45 км.

Местонахождение новостройки
Бан Ката, Таиланд

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Готовые апартаменты с бассейнами, большим рестораном и баром, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд
Бан Ката, Таиланд
от
€120,182
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