Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Na Kluea
  4. Жилая
  5. Студия

Студии в Na Kluea, Таиланд

;
Студия Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Студия 1 спальня в Na Kluea, Таиланд
Студия 1 спальня
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/8
Club Royal Condominium — студия у моря в престижном районе Вонгамат, Паттайя!Современный жил…
$53,758
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Na Kluea, Таиланд
Студия
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 7/8
Club Royal Wong Amat — новый комплекс, расположенный на севере города рядом со знаменитым хр…
$76,941
Оставить заявку
Студия в Na Kluea, Таиланд
Студия
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 5/8
Club Royal Wong Amat — новый комплекс, расположенный на севере города рядом со знаменитым хр…
$72,049
Оставить заявку
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Студия в Na Kluea, Таиланд
Студия
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/32
Once Pattaya Condominium - это новый ультра-современный высотный кондоминиум, расположенный …
$159,663
Оставить заявку
Студия в Na Kluea, Таиланд
Студия
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 25/40
Квартира Студия с видом на море в люксовом комплексе у моря Riviera Wongamat Beach Condo — …
$155,616
Оставить заявку
Студия в Нонг-Пру, Таиланд
Студия
Нонг-Пру, Таиланд
Площадь 23 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$64,996
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Realting.com
Перейти