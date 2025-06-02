Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Na Chom Thian
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Na Chom Thian, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
New modern pool villa on Pratumnak Hill, 5 minutes walk from the beach. 6 bedrooms, 7 bat…
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Na Chom Thian, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти