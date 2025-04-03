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Квартиры с бассейном в Лаем Чабанг, Таиланд

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Лаем Чабанг, Таиланд
Квартира 5 комнат
Лаем Чабанг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Новый 2-этажный таунхаус площадью 145 кв. м. выполнен в неоклассическом стиле с 4 спальнями …
$98,330
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Лаем Чабанг, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Лаем Чабанг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 2/2
Новый 127.5 квм таунхаус в нео-классическом стиле с 3-мя спальнями и паркингом на 2 автомоби…
$78,851
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Лаем Чабанг, Таиланд

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов