Студии в Klet Kaeo, Таиланд

3 объекта найдено
Студия 1 комната в Klet Kaeo, Таиланд
Студия 1 комната
Klet Kaeo, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/8
Срок сдачи - IV кв. 2027 Литер А 1 bedroom - от 33 м2 - от 3,790,000 бат (106 040 $) …
$99,772
Студия в Банг Саре, Таиланд
Студия
Банг Саре, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 4/8
Инвестиционная возможность! Комфортабельные апартаменты в живописном районе Bang Saray Beach…
$63,260
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Klet Kaeo, Таиланд
Студия 1 комната
Klet Kaeo, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/8
В ПРОДАЖЕ ВСЕГО ОСТАЛОСЬ 24 СТУДИИ ! БОЛЬШЕ НИКАКИХ КВАРТИР НЕТ.   Unit 205 - 1 981 95…
$60,731
