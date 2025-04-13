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Жильё в Клаенг, Таиланд

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Клаенг, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Клаенг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/7
Escape Condominium не нуждается в представлении: это первоклассный проект кондоминиума на пл…
$374,760
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Клаенг, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Клаенг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 5/7
Escape Condominium не нуждается в представлении; это главный проект кондоминиума на пляже Ma…
$201,849
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Клаенг, Таиланд
Квартира 1 комната
Клаенг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/7
Escape Condominium не нуждается в представлении; это проект первоклассного кондоминиума на п…
$121,541
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов