Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Катху
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Катху, Таиланд

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Кату, Таиланд
Таунхаус
Кату, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
? Продается стильный трехуровневый дом в Кату,Пхукет Представляем вашему вниманию стильны…
$183,314
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти