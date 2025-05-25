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Виллы в Хуахине, Таиланд

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2 объекта найдено
Вилла в Хуахин, Таиланд
Вилла
Хуахин, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Представляем новый частный проект виллы в Хуа Хин, курорт на пляже, где город встречается с …
$370,528
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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Вилла 4 комнаты в Хуахин, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Насладитесь максимальным комфортом и роскошной жизнью на этой потрясающей вилле с 3 спальням…
$147,842
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Хуахине, Таиланд

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