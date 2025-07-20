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Дуплексы с бассейном в Таиланде

Пхукет
36
Чонг Тале
26
Равай
7
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2 объекта найдено
Дуплекс 1 комната в Карон, Таиланд
Дуплекс 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
ПРОСТОРНЫЙ ДУПЛЕКС С СОБСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ В БАССЕЙН! Новый кондоминиум от опытного тайског…
$252,685
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
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Дуплекс в Choeng Thale, Таиланд
Дуплекс
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Количество этажей 7
Новый проект от надежного иностранного застройщика Уникальный проект недвижимости – кондо…
$1,81 млн
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Параметры недвижимости в Таиланде

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