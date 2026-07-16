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Коттеджи в Чонге Тале, Таиланд

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1 объект найдено
Коттедж в Чонг Тале, Таиланд
Коттедж
Чонг Тале, Таиланд
✅ Проект расположен в престижном районе Лагуна на западном побережье Пхукета, в 900 метрах о…
$1,47 млн
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

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