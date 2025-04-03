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Жильё в Bang Tanai Subdistrict Administrative Organization, Таиланд

Bang Tanai Subdistrict
5
5 объектов найдено
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор в Bang Tanai Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор
Bang Tanai Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя уникальную возможность инвестировать в роскошные виллы, где каждая деталь …
$1,72 млн
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Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор в Bang Tanai Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор
Bang Tanai Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя уникальную возможность инвестировать в роскошные виллы, где каждая деталь …
$1,34 млн
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Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор в Bang Tanai Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор
Bang Tanai Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 523 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя уникальную возможность инвестировать в роскошные виллы, где каждая деталь …
$2,82 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор в Bang Tanai Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор
Bang Tanai Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 577 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя уникальную возможность инвестировать в роскошные виллы, где каждая деталь …
$3,21 млн
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Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор в Bang Tanai Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор
Bang Tanai Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя уникальную возможность инвестировать в роскошные виллы, где каждая деталь …
$1,48 млн
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