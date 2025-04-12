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Жильё в Bang Kaeo Subdistrict, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ban Khlong Dok Mai, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Khlong Dok Mai, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 25/38
Уникальные апартаменты, который отличается высоким уровнем комфорта и инфраструктуры!Инвести…
$79,503
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Bang Kaeo Subdistrict, Таиланд

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов