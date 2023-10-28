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Виллы в Raiguer, Испания

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Алькудия, Испания
Вилла 4 спальни
Алькудия, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Описание: новая вилла в стиле хай-тек ( год постройки 2018) с видом на море, 4 спальни - каж…
€1,80 млн

Параметры недвижимости в Raiguer, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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