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Отели в Moianes, Испания

коммерческая недвижимость
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10 объектов найдено
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
€19,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
€4,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 1 915 м²
ОписаниеОтличное рождественское предложение: Отель 3* в центре Барселоны 8 млн евро, 5% рент…
€8,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с террасой в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с террасой
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 720 м²
ОписаниеПродажа Бутик-Отеля в самом центре Барселоны, 2.750.000 €Элегантный бутик-отель зани…
€2,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 2 700 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* в самом центре Барселоны, 15 млн.€, 5,5 % рентабельность!Местораспо…
€15,00 млн
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с With furniture в Monistrol de Calders, Испания
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с With furniture
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 30
Площадь 1 500 м²
ОписаниеПродажа нового отеля 3* в центре Барселоны, 10 млн евро!!!Отель 2016 года на 30 номе…
€10,00 млн
Отель 18 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 18 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 18
Площадь 1 000 м²
ОписаниеПродаётся Отель 2* в центре Барселоны.Состоит из 18 номеров, рассчитанных на 50 чело…
€6,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 4 000 м²
ОписаниеПродажа отеля 4* в Барселоне 100 номеров 25 млн. Евро!!! Рентабельный Отель в Барсел…
€25,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с Lift в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с Lift
Monistrol de Calders, Испания
Площадь 260 м²
ОписаниеПродажа Отеля 2* в самом центре Барселоны: 2,7 млн.€, 7,5% рентабельности!!!Состоит …
€2,70 млн
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