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Жильё в l Horta Oest, Испания

9 объектов найдено
Вилла 6 спален с балконом, с террасой, с садом в Paterna, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с террасой, с садом
Paterna, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Позаботьтесь о мельчайших деталях, чтобы добиться совершенства в эксклюзивном строительстве …
€890,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Paterna, Испания
Вилла 4 спальни
Paterna, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Продается просторный частный дом 500 m² с большим садом 4000 m² в 20 минутах от центра Вален…
€900,000
в месяц
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Вилла 6 спален в Torrent, Испания
Вилла 6 спален
Torrent, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 422 м²
Luxurious detached house in full urbanización SUMMITS OF CALICANTO. Available in rent and in…
€500,000
в месяц
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Вилла 5 спален в La canada, Испания
Вилла 5 спален
La canada, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Вилла отдельностоящая в Ла Каньяда, площадью 500 м2, расположена на участке площадью 1000 м2…
€725,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Torrent, Испания
Вилла 3 спальни
Torrent, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Отдельный коттедж продается в Urbanizaci & # 243; n Masi a Павия, Торрент.S 240-й уперфект m…
€260,000
в месяц
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Квартира 5 спален с гаражом в l Horta Oest, Испания
Квартира 5 спален с гаражом
l Horta Oest, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продается дуплекс в Вальтерне, в хорошем состоянии. Имеет 5 спален, 3 ванные комнаты, 2 гост…
€290,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в l Horta Oest, Испания
Квартира 3 спальни
l Horta Oest, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Продается квартира с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, гостиной и кухней в многоквар…
€100,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в l Horta Oest, Испания
Квартира 3 спальни
l Horta Oest, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Продается квартира с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, гостиной и кухней в многоквар…
€100,000
в месяц
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Вилла 7 спален с сауной в Torrent, Испания
Вилла 7 спален с сауной
Torrent, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Шикарная просторная вилла в пригороде Валенсии в Торренте площадью 900 м2 и прилегающим учас…
€1,12 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в l Horta Oest, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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