ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
l Horta Oest
Жильё в l Horta Oest, Испания
Очистить
9 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 6 спален с балконом, с террасой, с садом
Paterna, Испания
6
5
445 м²
Позаботьтесь о мельчайших деталях, чтобы добиться совершенства в эксклюзивном строительстве …
€890,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Paterna, Испания
4
5
500 м²
Продается просторный частный дом 500 m² с большим садом 4000 m² в 20 минутах от центра Вален…
€900,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Torrent, Испания
6
5
422 м²
Luxurious detached house in full urbanización SUMMITS OF CALICANTO. Available in rent and in…
€500,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
La canada, Испания
5
6
500 м²
Вилла отдельностоящая в Ла Каньяда, площадью 500 м2, расположена на участке площадью 1000 м2…
€725,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Torrent, Испания
3
3
240 м²
Отдельный коттедж продается в Urbanizaci & # 243; n Masi a Павия, Торрент.S 240-й уперфект m…
€260,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 5 спален с гаражом
l Horta Oest, Испания
5
3
300 м²
Продается дуплекс в Вальтерне, в хорошем состоянии. Имеет 5 спален, 3 ванные комнаты, 2 гост…
€290,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни
l Horta Oest, Испания
3
2
127 м²
Продается квартира с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, гостиной и кухней в многоквар…
€100,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни
l Horta Oest, Испания
3
2
127 м²
Продается квартира с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, гостиной и кухней в многоквар…
€100,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален с сауной
Torrent, Испания
7
4
900 м²
Шикарная просторная вилла в пригороде Валенсии в Торренте площадью 900 м2 и прилегающим учас…
€1,12 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в l Horta Oest, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL