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Шале в l Alfas del Pi, Испания

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3 объекта найдено
Шале с террасой, с гаражом, с садом в l Alfas del Pi, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 463 м²
Spectacular villa for sale in La Nucía, a few minutes from Alfaz del Pí, totally private, fo…
€650,000
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в l Alfas del Pi, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
€265,000
Шале 3 спальни с кондиционером, с террасой, с парком в l Alfas del Pi, Испания
Шале 3 спальни с кондиционером, с террасой, с парком
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Вилла расположена в тихой и знакомой урбанизации, где есть парк, где можно провести время со…
€250,000
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