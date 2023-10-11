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Доходные дома в Мадриде, Испания

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Доходный дом В архив
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3 объекта найдено
Доходный дом в Мадрид, Испания
Доходный дом
Мадрид, Испания
Площадь 7 800 м²
Испания г.Мадрид   Доходный дом в центре   Доходный дом в це…
€51,00 млн
Доходный дом в Мадрид, Испания
Доходный дом
Мадрид, Испания
Площадь 2 490 м²
Испания г.Мадрид   Доходный дом в центре Мадрида   Доходный …
€16,00 млн
Доходный дом с лифтом, с двором в Мадрид, Испания
Доходный дом с лифтом, с двором
Мадрид, Испания
Площадь 1 450 м²
Испания г.Мадрид   Доходный дом - corrala   Доходный дом, ха…
€4,90 млн
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