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Коммерческая недвижимость в Comarca de Valencia, Испания

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Валенсия
19
19 объектов найдено
Коммерческое помещение 121 м² в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение 121 м²
Валенсия, Испания
Площадь 121 м²
Коммерческое помещение в районе Альгирос города Валенсия.Общая площадь 121 м.кв.В настоящий …
$296,507
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АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ! в Валенсия, Испания
АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ!
Валенсия, Испания
Площадь 529 м²
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) | ГОТОВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ …
$3,43 млн
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КРЕМАТОРИЙ + 3 АГЕНТСТВА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ в el Castellar lOliveral, Испания
КРЕМАТОРИЙ + 3 АГЕНТСТВА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
el Castellar lOliveral, Испания
Площадь 1 358 м²
УНИКАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ИСПАНИИ: КРЕМАТОРИЙ + 3 АГЕНТСТВА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ Стоимость: 2.3…
$2,68 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 252 м² в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение 252 м²
Валенсия, Испания
Площадь 252 м²
Коммерческое помещение в Эль Пла дель Реаль города Валенсия.Общая площадь 252 м.кв. в один э…
$699,000
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Коммерческое помещение 445 м² в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение 445 м²
Валенсия, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 445 м²
Продается pequeño здание в центре Валенсии. 131 m2 почвы, состоит: Низкий Plta пустое помеще…
$259,957
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ГОТОВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ! в Валенсия, Испания
ГОТОВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ!
Валенсия, Испания
Площадь 529 м²
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) | ГОТОВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ …
$3,42 млн
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Коммерческое помещение 150 м² в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение 150 м²
Валенсия, Испания
Площадь 150 м²
Продается офис в Валенсии. Располагается внутри мезонина в историческом центре города ( рядо…
$239,960
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Коммерческое помещение в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение
Валенсия, Испания
Кол-во ванных комнат 12
Предлагается к продаже отремонтированное и арендованное здание в центре Валенсии. Здание сос…
$1,80 млн
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Офис 185 м² в Валенсия, Испания
Офис 185 м²
Валенсия, Испания
Площадь 185 м²
Офис 185 м.кв. расположен в жилом районе в университетской зоне! Высокий трафик! Отличное т…
$245,642
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Коммерческое помещение 522 м² в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение 522 м²
Валенсия, Испания
Площадь 522 м²
ЗАБРОНИРОВАННЫЙ/ЗАБРОНИРОВАННАЯ - Возможность для инвесторов в центре Валенсии. Продается зд…
$673,789
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Коммерческое помещение в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение
Валенсия, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся коммерческое помещение в Valencia в районе Patraix. Общая площадь 392.00 м2, комме…
$754,515
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Коммерческое помещение 60 м² в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение 60 м²
Валенсия, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Торговый центр продается в скафандре, на улице в консолидированной зоне - идеально подходит …
$44,393
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Коммерческое помещение 1 187 м² в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение 1 187 м²
Валенсия, Испания
Площадь 1 187 м²
Продается 4-этажное здание в центре Валенсии, цокольный этаж + 4 этажа 750 м2, расположено н…
$619,897
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Коммерческое помещение в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение
Валенсия, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся коммерческое помещение в Valencia в районе Penya-Roja - Alameda, располагается на …
$342,434
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Коммерческое помещение 983 м² в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение 983 м²
Валенсия, Испания
Площадь 983 м²
This fully rehabilitated building is sold in 2015 by an international renowned architect, an…
$3,82 млн
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Коммерческое помещение в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение
Валенсия, Испания
Число комнат 1
Продаётся коммерческое помещение в Valencia в районе L´Amistat - Amistad. Общая площадь 158.…
$232,159
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Коммерческое помещение в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение
Валенсия, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Продаются два коммерческих помещения на первом этаже, расположенные на улице Escultor José C…
$1,03 млн
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Коммерческое помещение 199 м² в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение 199 м²
Валенсия, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 199 м²
Коммерческая недвижимость с лицензией на музыкальный бар в самом центре Валенсии. Эта зона о…
$749,876
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Коммерческое помещение 240 м² в Валенсия, Испания
Коммерческое помещение 240 м²
Валенсия, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Ресторан в центре Валенсии спицеализирующийся на мясе на углях. Вмещаемость 70 человек. Бол…
$449,925
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