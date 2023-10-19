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Коммерческая недвижимость в Comarca de Valencia, Испания

2 объекта найдено
Коммерческая в Comarca de Valencia, Испания
Коммерческая
Comarca de Valencia, Испания
Площадь 983 м²
Продается здание, полностью отремонтированное в 2015 году всемирно известным архитектором, р…
€3,50 млн
Коммерческая в Comarca de Valencia, Испания
Коммерческая
Comarca de Valencia, Испания
Площадь 522 м²
ЗАБРОНИРОВАННЫЙ/ЗАБРОНИРОВАННАЯ - Возможность для инвесторов в центре Валенсии. Продается зд…
€620,000
Realting.com
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