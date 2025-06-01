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Продажа офисных помещений в районе Коммунарка, Россия

коммерческая недвижимость
3
1 объект найдено
Офис 1 080 м² в район Коммунарка, Россия
Офис 1 080 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 1 080 м²
Этаж 11
ID: L6801 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести в БЦ "Прокшино, кор. 2.1" офис 108…
$3,14 млн
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