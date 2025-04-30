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Продажа офисных помещений в Москве, Россия

коммерческая недвижимость
2131
2 110 объектов найдено
Офис 735 м² в Москва, Россия
Офис 735 м²
Москва, Россия
Площадь 735 м²
Этаж 2
ID: L10482 Предлагаем в аренду офис площадью 735 м2 расположенный на первом и втором этаже б…
$37,501
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Офис 801 м² в Москва, Россия
Офис 801 м²
Москва, Россия
Площадь 801 м²
Количество этажей 2
ID: o22439 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести 801.0 м² в собственность на выгод…
$1,15 млн
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Офис 552 м² в Москва, Россия
Офис 552 м²
Москва, Россия
Площадь 552 м²
Этаж 2
ID: L10478 Предлагаем к продаже офис площадью 552,6 м2 на 2-м этаже бизнес-центра Baker Plaz…
$2,81 млн
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Офис 318 м² в Москва, Россия
Офис 318 м²
Москва, Россия
Площадь 318 м²
Этаж 1
ID: o94925 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести помещение свободного назначения 3…
$762,247
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Офис 384 м² в Москва, Россия
Офис 384 м²
Москва, Россия
Площадь 384 м²
Этаж 5
ID: L10469 Предлагаем вашему вниманию просторный офисный блок с необычным стилем дизайна в с…
$11,618
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Офис 289 м² в Москва, Россия
Офис 289 м²
Москва, Россия
Площадь 289 м²
Этаж 3
ID: L10472 Предлагаем в аренду офис площадью 289,4 м2 на 3-м этаже бизнес-центра Baker Plaza…
$11,672
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Офис 183 м² в Москва, Россия
Офис 183 м²
Москва, Россия
Площадь 183 м²
Этаж 1
ID: L10476 Предлагаем в аренду офис площадью 183,9 м2 на 1-м этаже бизнес-центра Baker Plaza…
$6,861
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Офис 228 м² в Москва, Россия
Офис 228 м²
Москва, Россия
Площадь 228 м²
Этаж 1
ID: o94924 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать помещение свободного назначения 22…
$9,679
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Офис 1 365 м² в Москва, Россия
Офис 1 365 м²
Москва, Россия
Площадь 1 365 м²
Количество этажей 3
ID: L10471 Предлагаем в аренду трёхэтажное здание общей площадью 1365,2 м2 с тремя отдельным…
$37,853
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Офис 462 м² в Москва, Россия
Офис 462 м²
Москва, Россия
Площадь 462 м²
Этаж 2
ID: L10483 Предлагаем в аренду офис площадью 462 м2 расположенный на втором этаже бизнес-цен…
$23,572
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Офис 204 м² в Москва, Россия
Офис 204 м²
Москва, Россия
Площадь 204 м²
Этаж 2
ID: o94919 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести в БЦ "Западная Площадь" ("West Pl…
$382,575
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Офис 444 м² в Москва, Россия
Офис 444 м²
Москва, Россия
Площадь 444 м²
Этаж 3
ID: L10479 Предлагаем к продаже офис площадью 444 м2 на 3-м этаже бизнес-центра Baker Plaza …
$2,15 млн
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Офис 183 м² в Москва, Россия
Офис 183 м²
Москва, Россия
Площадь 183 м²
Этаж 1
ID: L10477 Предлагаем на продажу офис площадью 183,9 м2 на 1-м этаже бизнес-центра Baker Pla…
$845,513
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Офис 336 м² в Москва, Россия
Офис 336 м²
Москва, Россия
Площадь 336 м²
Этаж 1
ID: o66620 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать в БЦ "На Звенигородском" помещение…
$24,198
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Офис 112 м² в Москва, Россия
Офис 112 м²
Москва, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 3
ID: L10474 Продаётся офис в бизнес-центре Полларс, расположенном в ЮАО Москвы на Дербенёвско…
$196,529
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Офис 220 м² в Москва, Россия
Офис 220 м²
Москва, Россия
Площадь 220 м²
Этаж 1
ID: L10468 Предлагаем в аренду прекрасное помещение под ресторан, кафе или иной вид общепита…
$19,359
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Офис 195 м² в Москва, Россия
Офис 195 м²
Москва, Россия
Площадь 195 м²
Этаж 1
ID: L10475 Предлагаем в аренду офис площадью 195 м2 на 1-м этаже бизнес-центра Baker Plaza к…
$6,292
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Офис 277 м² в Москва, Россия
Офис 277 м²
Москва, Россия
Площадь 277 м²
Этаж 2
ID: o94920 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести в БЦ "Западная Площадь" ("West Pl…
$436,949
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Офис 528 м² в Москва, Россия
Офис 528 м²
Москва, Россия
Площадь 528 м²
Этаж 2
ID: L10465 Предлагаем вашему вниманию просторное и светлое офисное помещение в бизнес-центре…
$21,757
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Офис 398 м² в Москва, Россия
Офис 398 м²
Москва, Россия
Площадь 398 м²
Этаж 16
ID: L10467 Предлагается в аренду изысканный офис площадью 398 м2. Интерьер выполнен професси…
$16,052
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Офис 706 м² в Москва, Россия
Офис 706 м²
Москва, Россия
Площадь 706 м²
Этаж 5
ID: L10470 Аренда офиса премиум-класса в бизнес-центре АЛКОН класса А. Мы предлагаем вам экс…
$47,010
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Офис 424 м² в Москва, Россия
Офис 424 м²
Москва, Россия
Площадь 424 м²
Этаж 5
ID: L10480 Предлагаем к продаже офис площадью 424,8 м2 на 5-м этаже бизнес-центра Baker Plaz…
$2,06 млн
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Офис 930 м² в Москва, Россия
Офис 930 м²
Москва, Россия
Площадь 930 м²
Количество этажей 2
ID: o93112 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести 930.0 м² в собственность на выгод…
$2,54 млн
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Офис 318 м² в Москва, Россия
Офис 318 м²
Москва, Россия
Площадь 318 м²
Этаж 1
ID: o94923 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать помещение свободного назначения 31…
$10,889
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Офис 1 840 м² в Москва, Россия
Офис 1 840 м²
Москва, Россия
Площадь 1 840 м²
Количество этажей 4
ID: L10473 Продаётся коммерческое здание рядом со станцией метро «Нахимовский проспект». Тр…
$4,23 млн
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Офис 273 м² в Москва, Россия
Офис 273 м²
Москва, Россия
Площадь 273 м²
Этаж 1
ID: L10481 Предлагаем в аренду офис площадью 273 м2 на первом этаже бизнес-центра класса A «…
$13,955
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Офис 528 м² в Москва, Россия
Офис 528 м²
Москва, Россия
Площадь 528 м²
Этаж 2
ID: L10466 Уникальная возможность обосноваться в элитном районе Хамовники. Представляем совр…
$21,757
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Офис 1 433 м² в Москва, Россия
Офис 1 433 м²
Москва, Россия
Площадь 1 433 м²
Количество этажей 2
ID: o84230 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать БЦ "Трёхгорная Мануфактура" 1433.4…
$73,714
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Офис 1 165 м² в Москва, Россия
Офис 1 165 м²
Москва, Россия
Площадь 1 165 м²
Этаж 9
ID: o93179 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести офис 1165.7 м² на 9 этаже в собст…
$8,16 млн
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Офис 287 м² в Москва, Россия
Офис 287 м²
Москва, Россия
Площадь 287 м²
Этаж 1
ID: L2012 Торговое помещение 287,2 (240,2 + 47,0) кв.м на 1 этаже многоквартирного дома с от…
$3,51 млн
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