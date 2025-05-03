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Продажа офисных помещений в Химках, Россия

коммерческая недвижимость
6
6 объектов найдено
Офис 1 300 м² в Химки, Россия
Офис 1 300 м²
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 2
ID: L7069 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам снять в БЦ "Химки" офисное пространство 1300 м…
$21,674
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Офис 91 м² в Химки, Россия
Офис 91 м²
Химки, Россия
Площадь 91 м²
Этаж 1
ID: L4496 Продается помещение 92 кв.м с отдельным входом в многоквартирном жилом доме в Химк…
$313,358
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Офис 166 м² в Химки, Россия
Офис 166 м²
Химки, Россия
Площадь 166 м²
Этаж 6
ID: L2280 Продается блок под отделку в БЦ "Аэро-сити". Комплекс зданий спроектирован в виде …
$319,068
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Офис 1 300 м² в Химки, Россия
Офис 1 300 м²
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 2
ID: L8062 Предлагается в аренду офисное пространство площадью 1300 м² на 2-м этаже в бизнес-…
$21,674
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Офис 1 071 м² в Химки, Россия
Офис 1 071 м²
Химки, Россия
Площадь 1 071 м²
Этаж 15
ID: L7077 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам снять в БЦ "Химки" офисное пространство 1071 м…
$17,859
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Офис 1 397 м² в Химки, Россия
Офис 1 397 м²
Химки, Россия
Площадь 1 397 м²
Этаж 9
ID: L7072 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам снять в БЦ "Химки" офисное пространств 1397 м2…
$23,296
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