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Продажа офисных помещений в Московской области, Россия

Химки
6
20 объектов найдено
Офис 3 032 м² в Одинцовский городской округ, Россия
Офис 3 032 м²
Одинцовский городской округ, Россия
Площадь 3 032 м²
Количество этажей 1
ID: L6874 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести 3032.4 м² в собственность на выгод…
$9,74 млн
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Офис 94 м² в городской округ Красногорск, Россия
Офис 94 м²
городской округ Красногорск, Россия
Площадь 94 м²
Этаж 8
ID: L6871 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести офис 94.4 м² на 8 этаже в собствен…
$335,078
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Офис 19 300 м² в Чехов, Россия
Офис 19 300 м²
Чехов, Россия
Площадь 19 300 м²
Количество этажей 3
ID: L6656 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести здание "Карусель" 19300.0 м² в соб…
$23,91 млн
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Офис 1 300 м² в Химки, Россия
Офис 1 300 м²
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 2
ID: L7069 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам снять в БЦ "Химки" офисное пространство 1300 м…
$21,674
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Офис 696 м² в Ям, Россия
Офис 696 м²
Ям, Россия
Площадь 696 м²
Этаж 1
ID: L7982 Сдаем здание свободного назначения под мед клинику, офис, салон продаж, магазин. В…
$10,182
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Офис 1 397 м² в Химки, Россия
Офис 1 397 м²
Химки, Россия
Площадь 1 397 м²
Этаж 9
ID: L7072 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам снять в БЦ "Химки" офисное пространств 1397 м2…
$23,296
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Офис 640 м² в Красногорск, Россия
Офис 640 м²
Красногорск, Россия
Площадь 640 м²
Этаж 11
ID: L8433 Уважаемые арендаторы! Предлагаем офисный блок площадью в бизнес-центре класса А. …
$16,226
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Офис 1 606 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 606 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 606 м²
Этаж 15
ID: L8051 Сдается в аренду офисный блок в МФК "Орбион" класса А Предлагается в аренду офис,…
$36,870
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Офис 2 035 м² в городской округ Химки, Россия
Офис 2 035 м²
городской округ Химки, Россия
Площадь 2 035 м²
Этаж 7
ID: L6636 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать в БЦ "Шерлэнд - 2" офис 2035.0 м² н…
$17,555
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Офис 91 м² в Химки, Россия
Офис 91 м²
Химки, Россия
Площадь 91 м²
Этаж 1
ID: L4496 Продается помещение 92 кв.м с отдельным входом в многоквартирном жилом доме в Химк…
$313,358
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Офис 1 610 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 610 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 610 м²
Этаж 16
ID: L10031 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать в БЦ "Орбион" офис 1610.8 м² на 16…
$36,983
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Офис 1 610 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 610 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 610 м²
Этаж 14
ID: L8047 Сдается в аренду офисный блок в МФК "Орбион" класса А Предлагается в аренду офис,…
$36,976
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Офис 1 606 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 606 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 606 м²
Этаж 21
ID: L10030 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать в БЦ "Орбион" офис 1606.0 м² на 21…
$36,872
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Офис 1 602 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 602 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 602 м²
Этаж 20
ID: L8052 Сдается в аренду офисный блок в МФК "Орбион" класса А Предлагается в аренду офис,…
$36,785
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Офис 1 610 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 610 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 610 м²
Этаж 12
ID: L8050 Сдается в аренду офисный блок в МФК "Орбион" класса А Предлагается в аренду офис,…
$36,976
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Офис 696 м² в Ям, Россия
Офис 696 м²
Ям, Россия
Площадь 696 м²
Этаж 1
ID: L9873 Сдаем здание свободного назначения под мед клинику, офис, салон продаж, магазин. В…
$8,725
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Офис 1 071 м² в Химки, Россия
Офис 1 071 м²
Химки, Россия
Площадь 1 071 м²
Этаж 15
ID: L7077 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам снять в БЦ "Химки" офисное пространство 1071 м…
$17,859
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Офис 166 м² в Химки, Россия
Офис 166 м²
Химки, Россия
Площадь 166 м²
Этаж 6
ID: L2280 Продается блок под отделку в БЦ "Аэро-сити". Комплекс зданий спроектирован в виде …
$319,068
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Офис 1 300 м² в Химки, Россия
Офис 1 300 м²
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 2
ID: L8062 Предлагается в аренду офисное пространство площадью 1300 м² на 2-м этаже в бизнес-…
$21,674
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Офис 1 561 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 561 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 561 м²
Этаж 13
ID: L8049 Сдается в аренду офисный блок в МФК "Орбион" класса А Предлагается в аренду офис,…
$50,346
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