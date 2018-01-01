Правительство США не дает никаких гарантий по программе и не исключает наличие финансовых рисков. С учетом требований самой программы и сложившейся практики очень важно выбрать правильный Региональный Центр, застройщика и сам проект. К слову, наша компания путем проведения профессиональной экспертизы помогает в решении этих вопросов.

В случае если иммиграционная служба по какой-либо причине отказывает в выдаче визы, средства возвращаются инвестору в полном объеме (этот пункт прописан в договоре). Однако процесс возврата средств может занять от 6 до 12 месяцев.

Если же сам инвестор решил отказаться от участия в программе, ему потребуется подыскать на своем место другого кандидата для того, чтобы заместить капитал. При этом средства могут быть заморожены на 5-7 лет, пока не закончатся сроки инвестирования.