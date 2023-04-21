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Кондо в ОАЭ

Дубай
7
Кондо В архив
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7 объектов найдено
Кондо 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Кондо 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 3 ванных комнат 167 м² 46/46 Этаж
€ 744,893
Резиденции в карибском стиле с хрустальной лагунойЖилые башни с взаимосвязанными Sky Gardens…
Кондо 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Кондо 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 35/35 Этаж
€ 570,909
Разграниченный вид воды | P.Plan | Идеальные инвестицииВолны Sobha Hartland, расположенные в…
Кондо 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Кондо 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м² 46/46 Этаж
€ 328,227
Забронируйте дом мечты в ДубаеПредварительный запуск The Crest в SOBHA HartlandРезиденции в …
Кондо 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Кондо 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м²
€ 350,109
Роскошный жилой комплекс с ультра-высокими квартирами в центре Дубая. Разработанный для тех,…
Кондо 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Кондо 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м²
€ 274,772
Luxurious Residential complex of ultra high-end apartments, located in the heart of Dubai. D…
Кондо 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Кондо 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 237,053
Роскошный жилой комплекс с ультра-высокими квартирами в центре Дубая. Разработанный для тех,…
Кондо 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Кондо 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 194,201
Роскошный жилой комплекс ультра элитных квартир, расположенный в самом центре Дубая. Предназ…

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на море
недорогая
элитная
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