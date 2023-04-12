Купить комнату в Турции

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Комната 1 спальня
Seki, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Цена по запросу
Это наш проект, который мы начнем 01.08.2021 в Алании Демирташ Махаллеси. Наш & NBSP;проект …
Комната 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
Представьте себе дом, который постоянно развивается за счет инвестиций и растет в цене день …
Комната 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 109,927
Комната 4 спальни
Турция, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
277 м²
€ 756,663
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
Комната 3 спальни
Турция, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
235 м²
€ 523,985
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
Комната 2 спальни
Турция, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 168,554
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
Комната 1 спальня
Турция, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 117,255
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
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