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Купить квартиру в Mezitli, Турция

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1 объект найдено
Квартира 5 спаленв Mezitli, Турция
Квартира 5 спален
Mezitli, Турция
6 Количество комнат 1 ванных комнат 350 м² 5/17 Этаж
€ 439,000
Комплекс Liparis 1 с его ультра-социальным районом у моря является одним из самых престижных…

Параметры недвижимости в Mezitli, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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