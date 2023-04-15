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Купить квартиру в Kepez, Турция

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50 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
4 Количество комнат 131 м² 2/2 Этаж
€ 340,800
Элитная квартира 3+1 с большой террасой в уникальном новом комплексе с видом на природу и эк…
Квартира 3 комнатыв Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
3 Количество комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 209,200
Элитная квартира 2+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
Квартира 2 комнатыв Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
2 Количество комнат 42 м² 1/1 Этаж
€ 106,400
Элитная квартира 1+1 в уникальном новом комплексе с видом на природу и эксклюзивным дизайном…
Квартира 3 спальнив Kepez, Турция
Квартира 3 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать домой с просторным ухоженным блоком в отличном состоянии. Безмятежный район…
Квартира 1 спальняв Kepez, Турция
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
Цена по запросу
Переезжайте сегодня в совершенно новые построенные дома, расположенные в семейном районе с л…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
Цена по запросу
Цены на квартиры на продажу в Анталии растут день ото дня.  Если вы хотите инвестироват…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
Цена по запросу
Квартиры на продажу в Кепезе предлагают вам отличную инвестиционную возможность!  Не уп…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
Цена по запросу
Передайте привет своим новым построенным домам, желанным в тихом месте, в непосредственной б…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
Цена по запросу
Знаете ли вы, каково это, когда вы открываете новую книгу в первый раз или когда покупаете н…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
Цена по запросу
Покупка дома в Кепе - это упущенная возможность для финансовых вложений. В ваших руках получ…
Квартира 1 спальняв Kepez, Турция
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
Цена по запросу
Сделайте инвестиции, чтобы гарантировать ваше будущее с квартирой на продажу в Анталии. Цены…
Квартира 1 спальняв Kepez, Турция
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
Цена по запросу
Вы ищете недорогой и удачно расположенный дом? Не смотри дальше. Квартира на продажу в Антал…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать домой с совершенно новым устройством, переполненным дизайном и пространство…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
Цена по запросу
Общая площадь квартиры на продажу в Анталии составляет 90 квадратных метров. Квартира на вто…
Квартира 1 спальняв Kepez, Турция
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
Цена по запросу
Дом под ключ расположен в безмятежном районе, с удобствами в нескольких минутах ходьбы, потр…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать в ухоженный дом, расположенный в семейном месте, известном своим спокойстви…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
Покупка дома в Анталии - это возможность, которую нельзя упустить для инвестиций. Инвестиров…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
Turn-key well-kept home nestled in one of the most advantageous locations in the city, easy …
Квартира 1 спальняв Kepez, Турция
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
Цена по запросу
Guarantee your future with an apartment for sale in Antalya !  A great investment opportunit…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
Цена по запросу
This spacious two-bedroom home has elegant architecture and blends a modern design throughou…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
Цена по запросу
Welcome home with a well-loved unit located in a family-friendly neighborhood perfect for ra…
Квартира 4 спальнив Kepez, Турция
Квартира 4 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
Цена по запросу
Место, чтобы позвонить домой. Вы искали недвижимость, которая отличается вашим стилем, место…
Квартира 3 спальнив Kepez, Турция
Квартира 3 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
Цена по запросу
Move into the top-floors apartment for sale in Antalya, coveted in a serene neighborhood ove…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
Цена по запросу
Приготовьтесь к комфортной жизни с квартирой на продажу в Анталии. Эта современная квартира …
Квартира 1 спальняв Kepez, Турция
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
Цена по запросу
Сделайте инвестиции для своей семьи с квартирой на продажу в Анталии. В квартире площадью 60…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
Цена по запросу
Prices of apartments for sale in Antalya are increasing day by day.  If you want to invest i…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
Цена по запросу
Общая площадь квартиры на продажу в Анталии составляет 95 квадратных метров. Квартира у высо…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
Цена по запросу
Сделайте инвестиции, чтобы гарантировать ваше будущее с квартирой на продажу в Анталии. Цены…
Квартира 1 спальняв Kepez, Турция
Квартира 1 спальня
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
Цена по запросу
Buying a house in Kepez is an unmissable opportunity for financial investment. It is in your…
Квартира 2 спальнив Kepez, Турция
Квартира 2 спальни
Kepez, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
Цена по запросу
In a remodeled home overflowing with space and design, look up and check the newly installed…
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