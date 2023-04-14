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Купить вилла в Erdemli, Турция

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5 объектов найдено
Вилла 3 комнатыв Erdemli, Турция
Вилла 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 2 Этаж
€ 157,500
Выбираете отдельностоящий дом у моря? Тогда обратите внимание на данное предложение. Предста…
Вилла 6 комнатв Erdemli, Турция
Вилла 6 комнат
Erdemli, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² 3 Этаж
€ 364,000
Мечтаете о собственном доме у моря? Представляем Вашему вниманию трехэтажную виллу в централ…
Вилла 5 комнатв Erdemli, Турция
Вилла 5 комнат
Erdemli, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м² 2 Этаж
€ 240,000
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу общей площадью 160м2 и планировкой 4+1, состо…
Вилла 3 комнатыв Erdemli, Турция
Вилла 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 2 Этаж
€ 145,000
Выбираете отдельностоящий дом у моря? Тогда обратите внимание на данное предложение. Предста…
Вилла 6 комнатв Erdemli, Турция
Вилла 6 комнат
Erdemli, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 235 м² 3 Этаж
€ 454,000
Выбираете отдельностоящий дом на берегу Средиземного моря? Тогда обратите внимание на данное…

Параметры недвижимости в Erdemli, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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