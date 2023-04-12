Алания — самый теплый и едва ли не самый развитый турецкий курорт: это не только большой город с множеством кафе, ресторанов и пляжей, но и крупный экономический и университетский центр. Жилая недвижимость в нем представлена разными вариантами, и если вы планируете купить виллу в Алании, то сможете выбирать между относительно небольшими домами метражом 250 кв.м и более роскошным жильем площадью 400-650 кв.м. Практически во всех виллах есть открытые бассейны, приусадебные участки с зонами для барбекю, балконы, несколько санузлов.

Почему вилла в Алании — это выгодная инвестиция

Независимо от метража и планировки, вилла в Алании — весьма выгодное вложение денег, поскольку: