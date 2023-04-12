Алания — самый теплый и едва ли не самый развитый турецкий курорт: это не только большой город с множеством кафе, ресторанов и пляжей, но и крупный экономический и университетский центр. Жилая недвижимость в нем представлена разными вариантами, и если вы планируете купить виллу в Алании, то сможете выбирать между относительно небольшими домами метражом 250 кв.м и более роскошным жильем площадью 400-650 кв.м. Практически во всех виллах есть открытые бассейны, приусадебные участки с зонами для барбекю, балконы, несколько санузлов.
Почему вилла в Алании — это выгодная инвестиция
Независимо от метража и планировки, вилла в Алании — весьма выгодное вложение денег, поскольку:
- пока еще можно приобрести отличный объект всего за 230-300 тыс. евро, но в ближайшее десятилетие виллы, как и другая недвижимость в этом городе, будут только дорожать;
- в случае необходимости виллу всегда можно продать или сдавать в аренду;
- абсолютное большинство вилл представляет собой новые здания, которые долго не будут нуждаться в ремонте.