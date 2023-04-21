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Пентхаусы в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
39
Аланья
39
Пентхаус В архив
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56 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 270 м² 7 Этаж
€ 308,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на седьмом этаже жилого компле…
Пентхаус 1 спальня в Каракокали, Турция
Пентхаус 1 спальня
Каракокали, Турция
€ 184,000
Новый ЖК будет строиться в центре района Оба, на выкупленной застройщиком земле, в непосредс…
Пентхаус 5 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м² 1 Этаж
€ 385,000
Новый проект жилого комплекса в районе Бекташ. Комплекс состоит из четырех 3-х этажных блоко…
Пентхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м² 5 Этаж
€ 198,000
В районе Махмутлар выставлен на продажу пентхаус планировки 3+1.  В стоимость входит новая к…
Пентхаус 3 спальни в Алания, Турция
Пентхаус 3 спальни
Алания, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 525,000
Лучший дуплекс пентхаус в блоке C южная сторона с прямым видом на море, со всей мебелью. …
Пентхаус 5 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² 10 Этаж
€ 440,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на десятом этаже жилого компле…
Пентхаус 2 спальни в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 600,000
Еще один элегантный новый проект от Trust Point; ведущая строительная компания! В Аланье, г…
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 157 м² 8 Этаж
€ 250,000
Проект комплекса расположен в Алании, в самом центре района Махмутлар. Махмутлар стал излюбл…
Пентхаус 5 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м² 3 Этаж
€ 325,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на третьемм этаже жилого компл…
Пентхаус 6 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² 6 Этаж
€ 924,000
На продажу выставлена квартира планировки 5+1 в районе Каргыджак. Квартира общей площадью 30…
Пентхаус 4 спальни в Алания, Турция
Пентхаус 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 4/4 Этаж
€ 550,000
В этом проекте у нас есть пентхаус, который принадлежит нам. В блоке Д №10. Будет полностью …
Пентхаус 2 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 105 м² 1/2 Этаж
€ 245,000
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
Пентхаус 3 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 5/5 Этаж
€ 260,000
▪️ПРОДАЖА▪️ 📍Кестель  ✔️дуплекс 3+1  140 кв.м. 2 больших балкона  ✔️ о…
Пентхаус 2 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 5/5 Этаж
€ 179,000
▪️ПРОДАЖА▪️ 📍Кестель  ✔️дуплекс 2+1   5 этаж 135 кв.м  2 санузла , балк…
Пентхаус 2 спальни в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 11/12 Этаж
€ 290,000
комплекс с хорошей инфраструктурой, расположен  в 100м от моря. пентхаус полностью мебе…
Пентхаус 4 спальни в Алания, Турция
Пентхаус 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 256 м² 8/8 Этаж
€ 242,000
Огромный пентхаус в самом центре Алании. Всегов 2 шагах от известного пляжа Клеопатра. …
Пентхаус 3 спальни в Конаклы, Турция
Пентхаус 3 спальни
Конаклы, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² 3/4 Этаж
€ 258,500
4+1 пентхаус  🔹️230 M2 🔹️  мебель 🔹️вид на море 🔹️3 этаж/4 🔹️дому 10 лет 🔹️д…
Пентхаус 3 спальни в Алания, Турция
Пентхаус 3 спальни
Алания, Турция
4 Количество комнат 195 м² 4/4 Этаж
€ 301,000
  Меблированная квартира в новом жилом комплексе класса люкс со всеми удобствами, …
Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 4 Этаж
€ 139,000
Недалеко от всей инфраструктуры Махмутлара и в то же время на удалении от оживленных улиц ра…
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² 4 Этаж
€ 384,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса класса люкс на первой береговой л…
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 4 Этаж
€ 155,900
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса с развитой инфраструктурой в живо…
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 54 м² 4 Этаж
€ 141,000
Представляем вам новый проект премиум класса в активно застраивающемся районе Паяллар, в 120…
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² 4 Этаж
€ 269,500
На продажу выставлен пентхаус планировки 2+1 в роскошном проекте расположившемся в престижно…
Пентхаус 7 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат 3 ванных комнат 450 м² 4 Этаж
€ 577,500
Двухуровневый пентхаус 6+1 в районе Джикджилли расположен на 10 и 11 этажах одиннадцатиэтажн…
Пентхаус 4 спальни в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 4 спальни
Махмутлар центр, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 11
Цена по запросу
Наш проект с самым красивым расположением в регионе Алания Euro Residence 21 Lux Residence з…
Пентхаус 2 спальни в Авсаллар, Турция
Пентхаус 2 спальни
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м² 6/7 Этаж
€ 115,000
Квартира в Orion Hill Авсаллар Это вторичная продажа, полностью с мебелью и техникой. Про…
Пентхаус 2 спальни в Авсаллар, Турция
Пентхаус 2 спальни
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 4/5 Этаж
€ 185,000
Продается квартира 2+1 в Авсалларе всего в 250 метрах от моря. Квартира расположена в одном …
Пентхаус 2 спальни в Алания, Турция
Пентхаус 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 5
Цена по запросу
Наш проект, расположенный всего в нескольких шагах от всемирно известного пляжа Клеопатра, с…
Пентхаус 4 спальни в Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 215 м²
Цена по запросу
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВА ПЕНТХАУСА!
Пентхаус 3 спальни в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 спальни
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/4 Этаж
Цена по запросу
Крытый бассейн с подогревомЛетний бассейн с водными горками (900 м2)тренажерный залСауна с г…

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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