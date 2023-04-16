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Купить кондоминиум в Паттайя, Таиланд

Кондо В архив
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14 объектов найдено
Кондо 2 спальнив Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 9/46 Этаж
€ 226,100
Продается угловая роскошная квартира с 2 спальнями в элитном кондо Ривьера Джомтьен. Квартир…
Кондо 1 спальняв Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 30/35 Этаж
€ 64,570
Продается стильная 1-комнатная квартира с видом на море в Supalai Mare кондо. Квартира площа…
Кондо 2 спальнив Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 3/35 Этаж
€ 88,573
Продается красивая, просторная квартира с 2 спальнями в Supalai Mare кондо. Квартира площадь…
Кондо 2 спальнив Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м² 4/8 Этаж
€ 80,373
Отличное предложение! Продается квартира с 2 спальнями и с видом на бассейн в Club Royal Won…
Кондо 1 спальняв Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 28/38 Этаж
€ 121,777
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в Wongamat Tower Condo: - 28 этаж - 47 кв.м…
Кондо 2 спальнив Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 67 Этаж
€ 110,352
рандиозный проект в Паттайе! Квартиры в Grand Solaire с беспроцентной рассрочкой платежа на …
Кондо 1 спальняв Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 67 Этаж
€ 71,116
Самый высокий и грандиозный кондоминиум в Паттайе - Гранд Соляр (Grand Solaire Pattaya), пре…
Кондо 2 спальнив Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м² 8 Этаж
€ 106,321
Горячая продажа! Продается красивая 2-комнатная квартира в кондоминиуме Аврора Пратамнак. -…
Кондо 2 спальнив Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м² 6/8 Этаж
€ 98,052
Отличное предложение для красивой 2-комнатной квартиры на берегу моря The Sanctuary Wongamat…
Кондо 2 спальнив Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат 2 ванных комнат 224 м² 13 Этаж
€ 588,318
224 SQM Corner 2-комнатная квартира с видом на море Прямо на пляже Донгтан Пратамнак Хилл П…
Кондо 1 спальняв Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 7 Этаж
€ 89,473
Продается большая угловая единица с 1 спальней в Тара Корт на холме Пратамнак.- 1 спальня, 1…
Кондо 1 спальняв Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 10 Этаж
€ 85,551
Горячее предложение для 1 спальни 47 кв.м. кондо в One Tower Pratumnak кондо. Тип блока: 1 …
Кондо 1 спальняв Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 15 Этаж
€ 60,057
Отличное предложение для студии с видом на море 48 SQM в популярном пляжном стиле. Talay 5 C…
Кондо 1 спальняв Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 13/24 Этаж
€ 73,540
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в кондоминиуме Cosy Beach View на холме Прату…

Параметры недвижимости в Паттайя, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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