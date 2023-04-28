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Жильё в Бангкок, Таиланд

1 объект найдено
Студия 1 комната в Бангкок, Таиланд
Студия 1 комната
Бангкок, Таиланд
1 Количество комнат 24 м²
€ 49,065
Muve Bangkhae — это проект, расположенный в Bang Khae Nuea, Бангкок, и его завершение …

Параметры недвижимости в Бангкок, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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