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Таунхаусы в Торревьеха, Испания
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118 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
153 м²
€ 350,000
Впечатляющая вилла, расположенная на 1-й линии Калас-де-Торревьеха, к югу от Коста Бланка. Д…
Таунхаус 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 ванных комнат
76 м²
€ 253,000
Новый проект, который предлагает вам три варианта жилья: дуплексы на первом этаже, дуплексы …
Таунхаус 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 258,000
Новый проект, который предлагает вам три варианта жилья: дуплексы на первом этаже, дуплексы …
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
112 м²
€ 135,000
Красивый и светлый таунхаус в жилом комплексе с общим бассейном, детской площадкой и фруктов…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
68 м²
€ 137,000
Фантастический двухэтажный двухквартирный дом с террасой на крыше, с которой открывается вид…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
90 м²
€ 128,000
Хороший полу-новый дуплекс в Агуас Нуэвас. В доме 3 спальни и 1 ванная комната. В собственн…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
86 м²
€ 139,900
Фантастический таунхаус в 800 м от моря в популярном комплексе. Здесь у вас близость к центр…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 139,900
Роскошный двух этажный дуплекс, таунхаус андалузского стиля со своим солярием и двором. За…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 229,900
Двухуровневый пентхаус в Торревьехе, в районе Плайя-де-лос-Науфрагос, всего в 10 метрах от п…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 129,000
Красивый Таунхаус с 3 спальнями с двуспальными кроватями, одна из которых со встроенным шкаф…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
95 м²
€ 129,000
Светлый угловой дуплекс с подъездом, солярием, садом, террасой и общим бассейном в великолеп…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
€ 135,000
3-х комнатный таунхаус. 2 ванные комнаты всего в 100 м от Лас Калас Большой солярий с в…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 174,500
Таунхаус в Торревьехе, район Ла Велета, 105 м. поверхности, 111 м. Площадь участка, 100 м. …
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 165,000
Описание двухэтажного дома:Красивый роскошный дуплекс, рядом с пляжем (300 м до пляжа Лос Ло…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
62 м²
€ 105,000
Таунхаус с 2 спальнями, 1 ванной комнатой и 1 туалетом. Оборудованная открытая кухня и дом, …
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 160,000
Эффектный таунхаус в Агуас Нуэвасе. Урбанизация Пуэбло Марино. Спальни: 3 Ванные комнат…
Таунхаус 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 129,000
Красивый таунхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в Урбанизации. Построен: 90м2 Ком…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
69 м²
€ 130,000
Дуплекс с 3 спальнями и видом на море в Агуас Нуэвас - Торревьеха. Построен: 69м2 Спаль…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
76 м²
€ 93,500
Кол-во спален: 3 Кол-во ванных комнат: 1 Кол-во комнат: 4 Площадь террасы: 15 м2 …
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 145,000
Это таунхаус в очень хорошем состоянии. С угловой террасой, где есть много места для барбек…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
88 м²
€ 115,000
Дуплекс с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, просторной гостиной-столовой, американской кухне…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 155,000
Таунхаус на трех этажах с садом в Plan Parcial Citrus. Он имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
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