Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Торревьеха
  7. Студии

Квартиры-студии в Торревьеха, Испания

Студия В архив
Очистить
9 объектов найдено
Студия 1 ванная в Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 42 м² 2 Этаж
€ 69,900
Продаётся студия в Торревьехе в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 42.00…
Студия 1 ванная в Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 26 м² 3 Этаж
€ 57,900
Продаётся студия в Торревьехе в районе Torreblanca, располагается на 3 этаже. Общая площадь …
Студия 1 спальня в Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
42 м²
€ 59,900
Студия в Торревьехе, район Ла Мата, 42 м. поверхности, 550 м. от пляжа, ванная комната, част…
Студия 1 ванная в Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 25 м² 1 Этаж
€ 49,900
Продается студия в 300 метрах от пляжа! Отличное расположение. Отличная инвестиция!
Студия 1 ванная в Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 37 м² 1 Этаж
€ 85,900
Продаётся студия в Торревьехе в районе La Mata, располагается на 1 этаже. Общая площадь 37.0…
Студия в Торревьеха, Испания
Студия
Торревьеха, Испания
29 м² 5 Этаж
€ 59,900
Продаеться студия в районе Playa del Cura. После ремонта. Установлен кондиционер. Дистанция …
Студия 1 ванная в Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 39 м² 2 Этаж
€ 54,900
Продаётся студия в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 2 этаже. Общая площа…
Студия 1 спальня в Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 22 м² 3 Этаж
€ 59,900
Продаётся студия в Торревьехе в районе Curva del Palangre, располагается на 3 этаже. Общая п…
Студия 1 спальня в Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 26 м²
€ 42,900
Отремонтированная студия в Ла Мата рядом с пляжем с видом на лагуну. Уютная и светлая кварти…
Realting.com
Перейти