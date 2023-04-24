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Пентхаусы в Торревьеха, Испания

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178 объектов найдено
Пентхаус 1 спальня в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 75 м² 5 Этаж
€ 77,500
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Habaneras, располагается на 5 этаже. Общая площадь …
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 73 м² 1 Этаж
€ 127,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 1 этаже. Общая пло…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 121 м²
€ 425,950
Красивое здание, расположенное на 2-й линии пляжа, в Плайя-де-лос-Локос, Торревьеха, к югу о…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 349,950
В комплексе всего 15 квартир, расположен менее чем в 200 метрах от Плайя-дель-Кура, в центре…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 329,000
Жилой комплекс, расположенный всего в 150 метрах от пляжа, в городе Торревьеха, к югу от Кос…
Пентхаус 3 спальни в Los Balcones, Испания
Пентхаус 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 116 м²
€ 541,100
Жилой комплекс с идеальным расположением для тех, кто хочет насладиться морем, так как он ра…
Пентхаус 3 спальни в Los Balcones, Испания
Пентхаус 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 549,000
Жилой комплекс, состоящий из апартаментов и дуплексов с 2–3 спальнями и 2 ванными комнатами,…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 108 м²
€ 254,900
Современное здание с апартаментами с 1 и 2 спальнями, расположенное всего в 200 метрах от Пл…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 111 м²
€ 196,500
Пентхаус с южной ориентацией и гаражом. 400 м от моря. Пентхаус в центре Торревьехи. …
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 59 м² 5 Этаж
€ 112,500
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos, располагается на 5 этаже. О…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 75 м² 5 Этаж
€ 127,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 5 этаже. Общая пло…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 1 спальня в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 74,000
Хороший пентхаус в центре Торревьехи. Calle Joaquin Chapaprieta 105. Площадь: 41 м².…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 111 м²
€ 196,500
Пентхаус с южной ориентацией и гаражом. 400 м от моря. Пентхаус в центре Торревьехи. …
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 73 м² 4 Этаж
€ 97,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 73.…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 1 спальня в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 74,000
Хороший пентхаус в центре Торревьехи. Площадь: 41 м². В квартире одна спальня, кр…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 196,500
Пентхаус с южной ориентацией и гаражом. 400 м от моря. Пентхаус в центре Торревьехи. …
Пентхаус 1 спальня в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 43 м² 2 Этаж
€ 79,000
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 2 этаже. Общая пло…
Пентхаус 1 спальня в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 44 м² 1 Этаж
€ 85,500
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 1 этаже. Общая пло…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 80 м² 5 Этаж
€ 112,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 5 этаже. Общая площадь 8…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 1 спальня в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 74,000
Хороший пентхаус в центре Торревьехи. Площадь: 41 м². В квартире одна спальня, кр…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 196,500
Пентхаус с южной ориентацией и гаражом. 400 м от моря. Пентхаус в центре Торревьехи. …
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 85 м² 5 Этаж
€ 295,000
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе La Mata, располагается на 5 этаже. Общая площадь 85…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 202,000
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Puerto. Общая площадь 106.00 м2, пентхаус 1993 года…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
€ 106,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos. Общая площадь 0.00 м2, сост…
Пентхаус 1 спальня в Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 48 м²
€ 81,900
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos. Общая площадь 48.00 м2, пен…
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