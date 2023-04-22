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Виллы в Sant Josep de sa Talaia, Испания

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5 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
4 ванных комнат
€ 3,650,000
Вилла Lemon расположена в Кало-ден-Реаль – на юго-западе – Ибица, в муниципалитете Сан-Хосе-…
Вилла 6 спален в Ibiza, Испания
Вилла 6 спален
Ibiza, Испания
3 ванных комнат
€ 1,795,000
Этот красивый, недавно отремонтированный отель с видом на море расположен над заливом Кала В…
Вилла 5 спален в Ibiza, Испания
Вилла 5 спален
Ibiza, Испания
5 ванных комнат
€ 3,550,000
Эта роскошная вилла с уединением расположена недалеко от Эс Кубеллс, одного из самых громких…
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
4 ванных комнат
€ 3,650,000
Описание Современная отремонтированная вилла с фантастическим видом на море Полностью отремо…
Вилла 6 спален в Ibiza, Испания
Вилла 6 спален
Ibiza, Испания
6 ванных комнат
€ 2,900,000
Красивая вилла в тихом районе Сан-Хосе. Эта вилла содержит 6 спален и 6 ванных комнат. Сущес…

Параметры недвижимости в Sant Josep de sa Talaia, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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