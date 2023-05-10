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Таунхаусы в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

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6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
€ 139,000
Таунхаус 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€ 133,000
Таунхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
€ 139,000
Таунхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€ 184,000
Таунхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
€ 181,000
Таунхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
€ 168,000
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