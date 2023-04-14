Купить вилла в Rojales, Испания

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Rojales
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214 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат
116 м²
€ 444,999
Виллы в Ла Эррада, Лос Монтесинос, Коста Бланка Эта резиденция состоит из 11 домов модели La…
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат
110 м²
€ 368,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС МОНТЕСИНОСЖилой комплекс из 12 новых вилл в Лос Монтесинос, Ла Херрада.Кра…
Вилла 5 спален
Rojales, Испания
4 ванных комнат
310 м²
€ 720,000
Красивый дом 300 м2 с видом на озеро, южная сторона.Распределенный на двух этажах, он имеет …
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат
110 м²
€ 368,000
Виллы в Ла Эррада, Лос Монтесинос, Коста Бланка Новая застройка из 12 независимых домов, каж…
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат
99 м²
€ 290,000
Виллы, построенные побратимами Ла Эррада, Лос Монтесинос, Коста Бланка Этот проект включает …
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
133 м²
€ 329,900
Виллы на продажу в Бенихофар, Коста Бланка Резиденция состоит из домов в современном стиле, …
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат
105 м²
1 Этаж
€ 332,900
Виллы новой постройки, расположенные в Лос-Монтесиносе (юг Аликанте).Виллы с 3 спальнями, 2 …
Вилла 6 спален
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
3 ванных комнат
300 м²
€ 1,000,000
Эта индивидуальная вилла в загородном стиле расположена в Рохалесе, Сьюдад-Кесада, в 36 км о…
Вилла 4 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат
205 м²
€ 792,700
Вилла 4 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат
224 м²
€ 890,000
Независимая вилла со специальным дизайном, характеризующаяся средиземноморским стилем, сочет…
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат
225 м²
€ 604,500
Новые Виллы расположены в урбанизации Донья Пепа – Сьюдад Кесада. Вам понравится эта потряса…
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат
117 м²
€ 609,470
Новые виллы с участком и частным садом, включающим в себя бассейн и парковку. Эти виллы идеа…
Вилла 4 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат
236 м²
€ 600,000
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат
309 м²
€ 560,000
Уникальные и экономные виллы жилого комплекса предназначены для того, чтобы в полной мере на…
Вилла 5 спален
Rojales, Испания
6 ванных комнат
675 м²
€ 2,250,000
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат
250 м²
€ 875,000
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
314 м²
€ 985,000
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
433 м²
€ 486,150
Вилла расположена в 50 метрах от поля для гольфа La Marquesa, имеет 3 спальни и 2 ванные ком…
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат
260 м²
€ 590,300
Вилла с прямым видом на поле для гольфа La Marquesa, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, им…
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат
277 м²
€ 610,000
Уникальные и экономные виллы спроектированы так, чтобы в полной мере насладиться великолепны…
Вилла 4 спальни
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
3 ванных комнат
238 м²
€ 595,000
Городок Сьюдад-Кесада (Ciudad Quesada) – это место, где проживает около 15 тысяч человек, ср…
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 563,926
Впечатляющая вилла в классическом средиземноморском стиле. Он имеет три спальни и две ванные…
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат
157 м²
€ 529,000
Расположенные в 200 метрах от супермаркета, ресторанов и баров, эти просторные виллы с 3 спа…
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат
198 м²
€ 695,000
Продается вилла в Сьюдад-Кесада, Рохалес, Коста Бланка Этот отель расположен в нескольких ми…
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
237 м²
€ 399,000
Трехэтажная вилла, общей площадью 237м2. На первом этаже находится гостиная-столова…
Вилла 4 спальни
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
4 ванных комнат
234 м²
€ 699,000
Фантастическая вилла в Сьюдад-Кесада с видом на соленые озера Салинас, современный стиль, вы…
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
161 м²
€ 495,000
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат
250 м²
€ 1,150,000
Дизайнерская вилла общей площадью 250 квадратных метров с видом на Гуардамар и море.~ ~ Он и…
Вилла 4 спальни
Rojales, Испания
5 ванных комнат
286 м²
€ 719,950
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ЭКСКЛЮЗИВНОЙ УРБАНИЗАЦИИ~ ~ Высококачественная отдельная вилла в Сьюдад Ке…
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
4 ванных комнат
150 м²
€ 661,250
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