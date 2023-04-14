Купить таунхаус в Rojales, Испания

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17 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
147 м²
Количество этажей 2
€ 481,000
В продаже таунхаус в закрытом комплексе с красивыми зелеными зонами, коммунальным бассейном …
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 215,000
Просторный полностью меблированный двухэтажный таунхаус с 3 спальнями и двумя ванны…
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
170 м²
€ 339,900
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В CIUDAD QUESADA !!!~ ~ Новый жилой комплекс, состоящий из 36 двухква…
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат
123 м²
€ 299,900
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ В ГОРОДСКОМ ЯДРЕ~ ~ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ с 3 спальнями, 2 ванными комнатами,…
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
170 м²
€ 339,900
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В CIUDAD QUESADA !!!~ ~ Новый жилой комплекс, состоящий из 36 двухква…
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат
123 м²
€ 299,900
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ В ГОРОДСКОМ ЯДРЕ~ ~ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ с 3 спальнями, 2 ванными комнатами,…
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
170 м²
€ 339,900
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В CIUDAD QUESADA !!!~ ~ Новый жилой комплекс, состоящий из 36 двухква…
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат
123 м²
€ 299,900
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ В ГОРОДСКОМ ЯДРЕ~ ~ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ с 3 спальнями, 2 ванными комнатами,…
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
121 м²
Количество этажей 2
€ 345,900
Представляем таунхаус в современном стиле в красивом современном жилом комплексе в городе Ro…
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 2
€ 319,900
Представляем Вам новый двухэтажный таунхаус площадью 110,35 м2 от застройщика в городе Rojal…
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 2
€ 302,900
Представляем таунхаус в современном стиле в красивом современном жилом комплексе в городе Ro…
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 282,900
Представляем Вам новый двухэтажный таунхаус площадью 120 м2 от застройщика в городе Rojales …
Таунхаус 4 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат
124 м²
€ 245,900
Бунгало с 3 спальнями Torre Golf Homes - это новый комплекс из 32 объектов недвижимости в Бе…
Таунхаус 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат
170 м²
€ 354,900
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В СЬЮДАД КЕСАДА !!! Новый жилой район, состоящий из 36 отдельных и от…
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
197 м²
€ 228,900
3 спальни новые таунхаусы с бассейном в Ло Марабу. Жилой комплекс в одном из самых красивых …
Таунхаус 4 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 133,900
Уютный таунхаус в Лос Монтесинос. Таунхаус в Лос Монтесинос. 4 спальни и 2 ванные комнаты, о…
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
201 м²
€ 228,900
Новый жилой комплекс состоит из 13 вилл в современном стиле на частных участках с террасой, …
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