Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Rojales
  7. Бунгало

Купить бунгало в Rojales, Испания

Бунгало В архив
Очистить
11 объектов найдено
Бунгало 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 294,002
НОВЫЕ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В СЬЮДАД КЕСАДА. . Новый жилой двухэтажный комплекс из бунгало-апа…
Бунгало 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 299,000
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. Недавно построенные апартаменты на первом этаже распределены…
Бунгало 2 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 302,500
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство жилых квартир с 2 и 3 спал…
Бунгало 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
1 ванных комнат 66 м²
€ 85,000
Продаётся бунгало в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 0.00 м2, бунгало 2…
Бунгало 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 79 м²
€ 199,000
Это бунгало на первом этаже с 2 спальнями расположено в Донья Пепа , Сьюдад Кесада - Рохалес…
Бунгало 2 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 2/2 Этаж
€ 449,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 292 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 369,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Б…
Бунгало 2 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 209 м² 1/2 Этаж
€ 449,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 292 м² 1/2 Этаж
€ 950,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 2 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат 61 м²
€ 128,000
¨OPORTUNIDAD¨ Бунгало на продажу и состоит из 2 спален, 1 полностью оборудованной ванной ком…
Realting.com
Перейти