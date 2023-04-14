Купить бунгало в Rojales, Испания

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Бунгало
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11 объектов найдено
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Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 294,002
НОВЫЕ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В СЬЮДАД КЕСАДА. . Новый жилой двухэтажный комплекс из бунгало-апа…
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат
86 м²
€ 299,000
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. Недавно построенные апартаменты на первом этаже распределены…
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
88 м²
€ 302,500
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство жилых квартир с 2 и 3 спал…
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
1 ванных комнат
66 м²
€ 85,000
Продаётся бунгало в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 0.00 м2, бунгало 2…
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат
79 м²
€ 199,000
Это бунгало на первом этаже с 2 спальнями расположено в Донья Пепа , Сьюдад Кесада - Рохалес…
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
2/2 Этаж
€ 449,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
292 м²
Количество этажей 2
€ 1,250,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
1/2 Этаж
€ 369,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Б…
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
209 м²
1/2 Этаж
€ 449,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
292 м²
1/2 Этаж
€ 950,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
61 м²
€ 128,000
¨OPORTUNIDAD¨ Бунгало на продажу и состоит из 2 спален, 1 полностью оборудованной ванной ком…
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