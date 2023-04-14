Купить бунгало в Pilar de la Horadada, Испания

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Pilar de la Horadada
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Бунгало
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53 объекта найдено
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Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
78 м²
€ 345,000
Новое продвижение работы! Бунгало, прикрепленные к 2 этажам, в элегантном стиле, примерно в …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 239,900
Фантастический жилой дом, чтобы насладиться хорошим средиземноморским климатом рядом с полям…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 185,000
Бунгало на верхнем этаже — расположено в Пилар-де-ла-Орадада. В месте, где можно …
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 315,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс с 2 и 3 спальн…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
104 м²
€ 299,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 249,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 289,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 239,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 235,000
Комплекс расположен в привилегированном районе пляжа Лас-Игерикас, в Торре-де-ла-Орадада, вс…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
86 м²
€ 214,000
Комплекс из 8 бунгало с общим бассейном, с видом на парк и ориентация на юг, чтобы наслаждат…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 219,000
Комплекс из 8 бунгало с общим бассейном, с видом на парк и ориентация на юг, чтобы наслаждат…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
78 м²
€ 185,900
Жилой комплекс из 40 бунгало расположен в тихом районе Пилар-де-ла-Орадада, примерно в 5 мин…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 299,900
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В ПИЛАР ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный э…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 245,900
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В ПИЛАР ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный э…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
68 м²
€ 189,900
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой район с апа…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 224,900
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИЗ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТОВ В ПИЛАР ДЕ ЛА ГОРАДАДА Новый жилой комплекс из…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 185,900
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой район с апа…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 229,900
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой район с апа…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 241,900
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный дом с 28 бунгало …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 211,900
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный дом с 28 бунгало …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 179,000
Новый роскошный комплекс с 8 бунгало с общим бассейном, парковкой, террасой на первом этаже …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 199,000
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Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 249,900
Резиденция расположена в непревзойденном анклаве в центре Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), ря…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 239,900
Резиденция расположена в непревзойденном анклаве в центре Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), ря…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 194,900
Современное бунгало в отличном состоянии на продажу в закрытом комплексе с парковкой и двумя…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
1/2 Этаж
€ 305,000
Представляем просторное светлое бунгало на нижнем этаже в Торре-де-ла-Орадада.Бунгало площад…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
1/2 Этаж
€ 190,000
Представляем Вам новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пилар-де-ла-Орадада.Бунга…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 211,900
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 214,000
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
2/2 Этаж
€ 249,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
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