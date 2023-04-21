ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Orihuela
Таунхаусы
Таунхаусы в Orihuela, Испания
Таунхаус
Очистить
55 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
126 м²
€ 250,000
Предлагаем вам прекрасный дом всего в 150 метрах от пляжа в Торре-де-ла-Орадада. Он распреде…
Таунхаус 2 спальни
Villa Martin, Испания
1 ванных комнат
100 м²
€ 169,000
Этот дуплекс имеет 2 спальни и 1 полную ванную комнату и туалет. Он разделен между 2 этажами…
Таунхаус 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
108 м²
€ 270,000
Дуплексы расположены в Вильямартине, в частном жилом комплексе. Комплекс окружен полями для …
Таунхаус 3 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 211,900
Дом в современном минималистском стиле с высококачественной отделкой в жилом комплексе с общ…
Таунхаус 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат
120 м²
€ 126,000
В собственности 4 спальни и 3 ванные комнаты. В доме 120 м2 полезной площади и 95 м2 жилой п…
Таунхаус 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 149,000
Дуплекс с красивым садом, хорошим соседством, тихим жилым районом и в нескольких минутах ход…
Таунхаус 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат
104 м²
€ 359,000
Триплекс на первой линии Кабо Роиг с видом на море, зеленую зону и бассейн. Ориентация на се…
Таунхаус 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 125,000
В доме 2 спальни 2 ванные комнаты. В собственности около 90 м2 дома и 140 м2 с террасами. …
Таунхаус 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
56 м²
€ 109,900
Таунхаус расположен на трех этажах, с задним двором и парадным входом с возможностью парковк…
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 149,900
Площадь: 82 м2 Спальни: 3 Ванные комнаты: 2 Район: Playa Flamenca Orihuela Costa …
Таунхаус 3 спальни
Playa Flamenca I, Испания
3 ванных комнат
98 м²
€ 259,000
Современный полу-новый таунхаус в Пунта Прима (недалеко от пляжа Пунта Прима). Роскошный и …
Таунхаус 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат
60 м²
€ 115,900
Полезная жилая площадь: 60м2 Размер участка: 120 м2 Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 …
Таунхаус 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 102,000
Красивый таунхаус на продажу в урбанизации. Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 Общий бассей…
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
115 м²
€ 269,000
Спальни: 3 Ванные комнаты: 2 Террасы: 2 из 30м2 Балкон: 1 из 10м2 Солярий: 1 из 4…
Таунхаус 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
90 м²
€ 105,000
В доме 3 спальни и 3 ванные комнаты, южная ориентация, два общественных бассейна, один из ко…
Таунхаус 2 спальни
Playa Flamenca I, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 125,000
Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 Построен: 90м2 Участок: 100м2 Год постройки: 1999 …
Таунхаус 4 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 139,900
Салон, отдельная кухня с подсобкой, 4 спальни, 2 ванные комнаты, терраса 37 м2. Общая площад…
Таунхаус 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 125,000
В доме 2 спальни 2 ванные комнаты. В собственности около 90 м2 дома и 140 м2 с террасами. С…
Таунхаус 4 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 139,900
Салон, отдельная кухня с подсобкой, 4 спальни, 2 ванные комнаты, терраса 37 м2. Общая площа…
Таунхаус 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 155,000
Таунхаус на продажу в Пунта Прима, Урб Кампана в Ориуэла Коста, Испания. Продается двухкварт…
Таунхаус 4 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
178 м²
€ 250,000
Продается двухквартирный дом на трех этажах с подвалом и общим бассейном в Residencial Costa…
Таунхаус 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 3
€ 175,000
Предлагаем таунхаус общей площадью 110 кв.м. с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами.…
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 270,000
ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС С СОЛЯРИЕМ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ С БАССЕЙНОМ.~ ~ Находится в жилом комплекс…
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 270,000
ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС С СОЛЯРИЕМ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ С БАССЕЙНОМ.~ ~ Находится в жилом комплекс…
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 270,000
ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС С СОЛЯРИЕМ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ С БАССЕЙНОМ.~ ~ Находится в жилом комплекс…
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат
89 м²
€ 165,000
Красивое бунгало на продажу в районе Вилламартин, всего в 950 метрах от знаменитого торговог…
Таунхаус 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
96 м²
€ 198,000
Продается двухквартирный дом 97 м2 с большим участком с въездом для машины и возможностью по…
Таунхаус 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
122 м²
€ 219,800
Дом с 2 спальнями, большими шкафами и 1 ванной комнатой с белой лакированной мебелью и мрамо…
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат
65 м²
€ 135,000
Двухквартирный дом с 3 спальнями и 1 ванной комнатой на продажу предлагает прекрасную возмож…
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат
72 м²
€ 209,000
Продается двухквартирный дом на двух улицах на одном этаже с участком 350 м2 и дом 72 м2 с 3…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты