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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
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60 объектов найдено
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Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
61 м²
€ 269,900
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
Бунгало 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 149,900
Отличное отремонтированное бунгало с 2 спальнями на первом этаже. В доме есть просторная гос…
Бунгало 2 спальни
Villa Martin, Испания
1 ванных комнат
€ 129,000
Квартира на первом этаже в традиционном средиземноморском стиле с большим угловым садом площ…
Бунгало 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 229,000
Полностью отремонтированный красивый дом! Пора начать новую жизнь! Вилла имеет 4 уютные и с…
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
1 ванных комнат
70 м²
€ 99,000
Красивое отремонтированное низкое бунгало в Playa Flamenca. В собственности есть 2 спальни …
Бунгало 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 262,500
Продаются ДВА смежных бунгало в закрытом жилом комплексе в Пунта Прима с общим бассейном и з…
Бунгало 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат
52 м²
€ 92,500
УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС! Первый этаж в районе Ориуэла Коста Плайя Фламенка Норте, в непосредственно…
Бунгало 2 спальни
Playa Flamenca I, Испания
2 ванных комнат
60 м²
€ 110,000
Спальни: 2 Ванные комнаты: 1 Общий бассейн Сад: Сообщество Парковка: Сообщество …
Бунгало 3 спальни
Playa Flamenca I, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 211,900
Современный и минималистичный дизайн дома с высококачественной отделкой в жилом с общим басс…
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 178,000
Продается бунгало нижний этаж, с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, с въездом для машины, те…
Бунгало 3 спальни
Entre Naranjos, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 225,900
Комплекс представляет собой комплекс бунгало с 2 и 3 спальнями на первом этаже с садом или н…
Бунгало 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 275,000
Жилой комплекс, расположенный в Пунта-Прима, Ориуэла-Коста. Пунта-Прима является одним из на…
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
61 м²
€ 249,900
Комплекс представляет собой эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из квартир и бунгало на д…
Бунгало 2 спальни
Playa Flamenca I, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 115,000
Год: 2007 71 м² жилая площадь 8 м² террасы Восточная ориентация 2 спальни 2 ванные комнаты Б…
Бунгало 2 спальни
Playa Flamenca I, Испания
2 ванных комнат
60 м²
€ 110,000
Спальни: 2 Ванные комнаты: 1 Общий бассейн Сад Парковка Площадь: 60 м² Участок: 101м² Бунга…
Бунгало 2 спальни
Laguna Green, Испания
2 ванных комнат
66 м²
€ 179,900
Комплекс бунгало с 2 и 3 спальнями на первом этаже с садом или на верхнем этаже с солярием, …
Бунгало 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 2
€ 195,000
Предлагаем Вам бунгало в красивом и спокойном районе Playa Flamenca с четырьмя спальнями, дв…
Бунгало 3 спальни
La Zenia, Испания
1 ванных комнат
57 м²
€ 135,000
Красивое бунгало на продажу в жилом комплексе Вилла Кристина в очень тихом районе и недалеко…
Бунгало 2 спальни
Playa Flamenca I, Испания
1 ванных комнат
58 м²
€ 115,500
1.395 / 5.000Resultados de traducciónResultado de traducciónИдеальная недвижимость, чтобы на…
Бунгало 1 спальня
Playa Flamenca I, Испания
1 ванных комнат
45 м²
€ 72,000
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Los altos. Общая площадь 45.00 м2, бунгало 1995 года…
Бунгало 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
79 м²
€ 225,000
Мы с гордостью предлагаем качественное бунгало, только что построенное в 2018 году, в тихом …
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
145 м²
€ 269,900
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 249,900
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
Бунгало 2 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат
66 м²
€ 135,500
Продается бунгало на верхнем этаже, дом 66 м2 с 2 спальнями, ванной комнатой, гостиной с кам…
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
1 ванных комнат
62 м²
€ 167,500
Продаётся бунгало в Ориуэла Косте в районе Playa Flamenca. Общая площадь 62.00 м2, участок 1…
Бунгало 3 спальни
Playa Flamenca I, Испания
3 ванных комнат
120 м²
€ 125,000
Мы рады приветствовать вас в этом невероятном бунгало, расположенном в охраняемом жилом комп…
Бунгало 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 205,000
ДОМ И БУНГАЛО В ВИСТАБЕЛЛА Новый жилой комплекс современных бунгало в Вистабелле. Бунгало на…
Бунгало 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 220,000
БУНГАЛО КВАРТИРЫ В ВИСТАБЕЛЛА Новый жилой комплекс современных бунгало в Вистабелле. Бунгало…
Бунгало 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
58 м²
€ 199,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИХУЭЛА КОСТА Закрытый комплекс с 40 апартаментами с 2 и 3 спальнями…
Бунгало 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
62 м²
€ 199,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИХУЭЛА КОСТА Закрытый комплекс с 40 апартаментами с 2 и 3 спальнями…
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