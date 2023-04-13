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Купить бунгало в Malaga, Испания

Марбелья
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Бунгало В архив
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3 объекта найдено
Бунгало 3 спальнив Марбелья, Испания
Бунгало 3 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 305 м²
€ 2,160,000
Velaya is an exclusive residential complex on the first line of the beach on the New Golden …
Бунгалов Estepona, Испания
Бунгало
Estepona, Испания
140 м²
€ 2,160,000
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Бунгалов Марбелья, Испания
Бунгало
Марбелья, Испания
14 700 м²
€ 8,500,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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