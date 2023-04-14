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Купить квартиру в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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313 объектов найдено
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 135,000
Просторная квартира с подземным гаражом, расположенная в Орчете рядом с центром города, Орче…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 495,000
Двухуровневые апартаменты у моря в Вильяхойосе, Аликанте. & NBSP; Великолепные роскошные…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 310,000
100 м квартиры в море, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная урбанизация…
Квартира 1 спальняв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 39 м²
€ 240,000
Apartments 100m from the sea, Villajoyosa, Costa Blanca 42 homes in the best location, a pri…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 102 м²
€ 584,000
Пентхаусы в 100 метрах от моря, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная ур…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 114 м² 10 Этаж
€ 185,000
Продаётся aпартамент в Вильяхойосе в районе Cala de finestrat, располагается на 10 этаже. Об…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 215,000
Представляем комфортную квартиру с двумя спальнями в зеленом районе.Жилье подходит как для п…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 101 м² 6/6 Этаж
€ 690,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Жилой комп…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 113 м² 3/4 Этаж
€ 898,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Апартаменты…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 1/4 Этаж
€ 495,000
Представляем современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 1/4 Этаж
€ 540,000
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Всего за не…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
80 м²
€ 305,900
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 81 м² 4 Этаж
€ 160,000
Современная и уютная квартира в Кала де Финестрат.В двухкомнатная квартира с площадью 76м2 …
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 98 м² 9 Этаж
€ 187,000
Продаётся aпартамент в Вильяхойосе в районе Cala Villajoyosa, располагается на 9 этаже. Обща…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
€ 235,000
Отличная квартира в привилегированном районе порта Вильяхойоса всего в одной минуте от порта…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 144 м² 2 Этаж
€ 550,000
Великолепная квартира с видом на мореВы ищете оазис спокойствия у моря? Эта квартира - идеал…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
€ 157,500
Квартира расположена недалеко от порта Вильяхойоса, центрального пляжа и пляжа Эстудианте. Д…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 110 м² 6 Этаж
€ 185,000
Трехкомнатная квартира расположена в привилегированном районе ВильяХойоса, всего в 5 минута…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 65 м²
€ 166,000
Квартира в районе Вильяхойоса Кала Вильяхойоса, недалеко от пляжа, семейного парка, различны…
Квартира 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 144 м²
€ 190,000
Четырехкомнатная квартира со встроенными шкафами, две отремонтированные ванные комнаты, одна…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 66,000
Квартира с двумя спальнями, ванной комнатой, гостиной с кухней и небольшим патио, расположен…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 128,000
Квартира с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, кухней с подсобным помещением, гостиной…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 85 м² 2 Этаж
€ 98,000
Продаётся aпартамент в Вильяхойосе в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь …
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 90 м² 3 Этаж
€ 108,000
Продаётся aпартамент в Вильяхойосе в районе Centro, располагается на 3 этаже. Общая площадь …
Квартира 1 спальняв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 46 м²
€ 155,000
Продаётся aпартамент в Вильяхойосе в районе Casco Antiguo. Общая площадь 46.00 м2, состоит и…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 165 м²
€ 898,000
Двухуровневый пентхаус в Вильяхойосе с лучшим видом на море в престижном жилом комплексе.  …
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 1,407,000
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 122 м²
€ 480,000
Жилой комплекс, 25 квартир с видом на пляж Жилой крмплекс квартир, пентхаусов на пе…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 90 м²
€ 150,000
Квартира недавно отремонтирована и меблирована. Инвалидная коляска доступна, подходит для ин…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 166 м²
€ 299,900
Уникальный новый комплекс в Финестрате, расположенный возле поля для гольфа Puig Campana и с…
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