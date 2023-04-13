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Купить квартира-студия в Марина-Баха, Испания

la Vila Joiosa Villajoyosa
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1 объект найдено
Студия 1 ваннаяв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Студия 1 ванная
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 27 м²
€ 95,000
Специально для вас предлагаем красивую студию! Расположена всего в нескольких метрах от пля…

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с бассейном
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недорогая
элитное
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