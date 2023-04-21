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Дуплексы в Алаканти, Испания

Аликанте
2
el Campello
1
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3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 80 м² 4 Этаж
€ 47,000
Дуплекс 3 спальни в Аликанте, Испания
Дуплекс 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 78 м² 4 Этаж
€ 49,900
Двухуровневая квартира на продажу в Аликанте, в районе Вирхен-дель-Ремедио. Общая площадь кв…
Дуплекс 3 спальни в el Campello, Испания
Дуплекс 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
€ 130,000
Дуплекс в Эль Кампельо ID D12240

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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