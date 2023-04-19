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Недвижимость на Ибице, Испания

Ibiza
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12 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
4 ванных комнат
€ 3,650,000
Вилла Lemon расположена в Кало-ден-Реаль – на юго-западе – Ибица, в муниципалитете Сан-Хосе-…
Вилла 6 спаленв Ibiza, Испания
Вилла 6 спален
Ibiza, Испания
3 ванных комнат
€ 1,795,000
Этот красивый, недавно отремонтированный отель с видом на море расположен над заливом Кала В…
Вилла 3 спальнив Ibiza, Испания
Вилла 3 спальни
Ibiza, Испания
1 ванных комнат
€ 950,000
На окраине города Сан-Хосе, половина в городе, половина в Кампо Дом расположен на участке пл…
Вилла 4 спальнив Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
3 ванных комнат
€ 1,155,000
Дом состоит из 200 м ² построен распределенных 4 спален с двуспальными кроватями, 1 односпал…
Вилла 5 спаленв Ibiza, Испания
Вилла 5 спален
Ibiza, Испания
5 ванных комнат
€ 3,550,000
Эта роскошная вилла с уединением расположена недалеко от Эс Кубеллс, одного из самых громких…
Вилла 4 спальнив Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
4 ванных комнат
€ 2,950,000
Этот великолепный, очень тихий отель расположен на западном побережье Ибицы, в непосредствен…
Вилла 4 спальнив Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
4 ванных комнат
€ 3,650,000
Описание Современная отремонтированная вилла с фантастическим видом на море Полностью отремо…
Вилла 4 спальнив Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
3 ванных комнат
€ 2,950,000
Эта универсальная вилла с туристической лицензией расположена на юге острова, всего в нескол…
Вилла 7 спаленв Ibiza, Испания
Вилла 7 спален
Ibiza, Испания
7 ванных комнат
€ 6,500,000
Впечатляющий роскошный особняк недалеко от Ацарро, расположенный в тихом районе. Этот особня…
Вилла 4 спальнив Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
4 ванных комнат
€ 6,300,000
Красивая вилла с лицензией на аренду в Сан-Рафаэле с великолепным видом на долину и море. Он…
Квартира 4 спальнив Ibiza, Испания
Квартира 4 спальни
Ibiza, Испания
3 ванных комнат
€ 1,600,000
Из этой роскошной квартиры открывается захватывающий вид на волшебный камень “ Es Vedra ”. Э…
Вилла 6 спаленв Ibiza, Испания
Вилла 6 спален
Ibiza, Испания
6 ванных комнат
€ 2,900,000
Красивая вилла в тихом районе Сан-Хосе. Эта вилла содержит 6 спален и 6 ванных комнат. Сущес…

Параметры недвижимости в Ibiza, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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