Купить таунхаус в Гуардамар, Испания

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17 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
61 м²
€ 86,000
Corner house completely renovated with a beautiful garden and a large terrace with unobstruc…
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат
130 м²
€ 289,000
ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ С НЕБОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ~ ~ Недвижимость состоит из 3 спален и 3…
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат
171 м²
€ 434,500
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA~ ~ Residencial de obra nueva de 8 villa…
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат
130 м²
€ 289,000
ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ С НЕБОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ~ ~ Недвижимость состоит из 3 спален и 3…
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат
171 м²
€ 434,500
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA~ ~ Residencial de obra nueva de 8 villa…
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат
130 м²
€ 289,000
ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ С НЕБОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ~ ~ Недвижимость состоит из 3 спален и 3…
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат
171 м²
€ 434,500
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA~ ~ Residencial de obra nueva de 8 villa…
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат
171 м²
€ 434,500
ТАУНХАУСЫ НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГУАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой дом из 8 двухквартирных до…
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат
144 м²
€ 289,000
Жилой комплекс El Oliveron, расположенный в Гвардамар-дель-Сегура, представляет собой урьани…
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 279,000
Продажа 22 домов на трех этажах плюс подвал (от 37,50 м2 до 66,70 м2) в Гуардамар-дель-Сегур…
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
142 м²
€ 294,000
Рядный дом 142 квадратных метров с 4-мя спальнями и 2 ванными комнатами. отдельная кухня с в…
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
116 м²
Количество этажей 2
€ 289,675
Предлагаем Вам уютный таунхаус в городе Гуардамар-дель-Сегура с удивительным видом на море. …
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
178 м²
Количество этажей 3
€ 279,000
Представляем новый проект от застройщика в городе Гуардамар. Закрытый жилой комплекс состоит…
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
229 м²
Количество этажей 3
€ 320,000
Представляем новый проект от застройщика в городе Гуардамар. Закрытый жилой комплекс состоит…
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат
105 м²
€ 226,633
Современное жилье в шаговой доступности от пляжа.Комплекс, в котором построена недвижимость …
Таунхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
101 м²
1/2 Этаж
€ 192,000
Новое жилье ПОД КЛЮЧ! Торопитесь! Выгодная цена!Предлагаем недвижимость на нижнем этаже дома…
Таунхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
88 м²
2/2 Этаж
€ 183,000
Новое жилье ПОД КЛЮЧ! Торопитесь! Выгодная цена!Предлагаем недвижимость на верхнем этаже дом…
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