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Купить квартира-студия в Гуардамар, Испания

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3 объекта найдено
Студия 1 ваннаяв Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 25 м² 1 Этаж
€ 38,500
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 25.…
Студия 1 ваннаяв Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 27 м² 1 Этаж
€ 48,000
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 27.…
Студия 1 ваннаяв Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 35 м² 4 Этаж
€ 63,000
Студия с 1 ванной комнатой, кухней, большой террасой, меблирована, рядом с пляжем и всеми ус…
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